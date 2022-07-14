اختار أعضاء مجلس إدارة مجمع "الخبر"، أمس، السيد أحمد عامر مديرا عاما مسؤول النشر ليومية "الخبر" خلفا للسيد زهر الدين سماتي الذي تفرغ لرئاسة مجلس الإدارة، وهو الذي كان مدير على "الخبر" لمدة 3 سنوات، تميزت بتعدد الأزمات، لعل أقواها تبعات جائحة كورونا على الصحافة المكتوبة على وجه الخصوص.

وبتعيينه مديرا عاما مسؤولا على النشر، يكون الشاب أحمد عامر من بين أصغر المديرين العامين الذين تعاقبوا على رأس "الخبر"، منذ 3 عقود، تاريخ هذا الصرح الإعلامي الكبير. وكان أحمد عامر قبل ذلك مديرا لقسم الإشهار بالشركة، علاوة على إشرافه ومتابعته للمديرية التجارية لشركة "الخبر".

وينتظر الوافدَ الجديد القديم على رأس "الخبر" العديد من التحديات التي وجب رفعها، وتجاوز المطبات التي تواجه الصحافة المكتوبة، لاسيما أمام أزمة الورق، وارتفاع تكاليف الطبع والنشر، وزيادة أسعار المواد الأولية، وتراجع المقروئية الكلاسيكية، علاوة على انخراطه السابق في كل ما هو ملتيميديا وإعلام رقمي وإلكتروني. يذكر أن أحمد عامر من مواليد 7 جانفي 1988 بولاية البليدة، وحاصل على ليسانس علوم اقتصادية.