تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك ببوسمغون, التابعة لمصالح مفتشية الاقسام للجمارك بالأغواط, من حجز 3.600 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ, حسبما أفاد به, اليوم الاربعاء, بيان للمديرية العامة للجمارك.

و اوضح المصدر ذاته انه تم ضبط هذه الكمية من الاقراص المهلوسة "مخبأة بإحكام في خزان وقود سيارة سياحية".

و تأتي هذه العملية في سياق "الجهود الميدانية المضنية للمصالح العملياتية للفرق الجمركية المبذولة في اطار مكافحة التهريب بشتى اشكاله لاسيما تهريب وترويج المؤثرات العقلية".

و أضاف نفس المصدر ان هذه العملية "تندرج في اطار المهام الحمائية لمصالح الجمارك الجزائرية وتكريسا للجهود الحثيثة في سبيل مكافحة التهريب بشتى اشكاله و المساهمة في مكافحة ترويج كل ما من شأنه المساس بصحة و سلامة المواطن".