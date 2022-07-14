من باب التذكير، والذكرى تنفع المؤمنين، دستور البلاد يكفل للمواطن الحق في الإعلام والمعلومة التي تتعلق بيومياته ومستقبله ومستقبل أبنائه ووطنه، لكن للأسف، الواقع يشهد بعكس ذلك، والسبب الشعور السائد عند فئات عريضة في المجتمع، بضبابية تغشي المشهد الإعلامي والصحفي الذي يحتاج إلى تطمينات وضمانات من أجل تنافس شريف ونظيف للبرامج والأفكار، نظير نضالاته وتضحياته من أجل الجزائر.

ساهمت الأوضاع الأمنية الداخلية والمحيطة بالجزائر في تنمية القلق في النفوس، ورغم التحصين الذي استفادوا منه بعد تجربة مريرة خلال فترة المأساة الوطنية، وهذا على الرغم من رسائل التطمين التي يبعث بها رئيس الجمهورية لمحترفي الحقل الإعلامي بمناسبتي 3 ماي (اليوم العالمي لحرية التعبير) و22 أكتوبر، اليوم الوطني للصحافة.

وخلافا لما جرى اعتماده في القطاعات الاقتصادية الأخرى، طيلة فترة جائحة كوفيد-19، ظل قطاع الإعلام من دون التفاتة، الأمر الذي أغرق العديد من المؤسسات في أزمات مالية وهيكلية دفعت وتدفع بعضها إلى الإغلاق وإعلان الإفلاس.

ولا يجد محترفو الإعلام من يبكي عليهم.. لا في القطاعات الاقتصادية الأخرى ولا لدى التيارات السياسية التي كثيرا ما أكلت الشوك بأفواه العناوين الصحفية وأقلام الصحفيين الذين يواجهون مصيرا مجهولا من دون أي سند أو مبادرات!

ولعل أكثر ما صدم محترفي الإعلام، التصريحات المتكررة للمسؤولين الذين يتعاملون مع وسائل الإعلام بمنطق الفرز السياسي والخط الافتتاحي، مثلما يحصل لـ"الخبر" مع عدد من الوزراء الذين يصنفون جريدة "الخبر" في معسكر المعارضة، معتبرين إياها ناطقا باسم أحزاب تارة لائكية وتارة أخرى إسلاموية، وهو ما يفهم منه استمرار التضييق على الإعلام، وخاصة لما يتعلق الأمر بقضايا وطنية مصيرية، لا صلة لها بسياسات الدفاع الوطني والسياسة الخارجية.

وفي ظل هذا الديكور المقلق، يعاني صحافيونا من مفارقة عجيبة يتردد صداها داخل الغرف المظلمة، وهي أن الجزائر خيمة للحرية والديمقراطية، يُنتقد فيها رئيس الجمهورية والوزراء ولا أحد يتعرض للمنتقدين بالعقاب، مقابل عمليات خنق ممنهجة يتحمل قسطا من المسؤولية في كثير من الحالات مالكو العناوين الصحفية.

إن إعلان العناوين الصحفية الجادة والمحترفة إفلاسها مؤشر على انهيار المنظومة الإعلامية الوطنية. ومهما كان موقعها في السوق أو خطها الافتتاحي أو الإيديولوجية، فإن اختفاء الصحف لا يبشر بأي خير ويزرع في نفوس شرائح واسعة من المجتمع، وفي مقدمتها النخب، شعورا بالإحباط، في وقت تحتاج الجزائر والشعب الجزائري لأصوات كثيرة ومتنوعة من أجل إسماع مواقفها بمختلف الألوان، كرسالة موحدة تكريسا وترسيخا للالتفاف حول المقومات المشتركة والدعائم التي تزيد من رص الصفوف وتعزيز الجبهة الداخلية.

ما وصلت إليه بعض الصحف الوطنية من أوضاع صعبة نتيجة حتمية لنسق مهني قائم على الدعاية والريع والفساد والاستغلال، وهو نسق يعكس تخبط وارتباك وانكشاف عورة المنتفعين من الريوع على حساب العمل الجاد وروح المسؤولية الوطنية وذهنية المؤسسة القادرة على تحدي الصعاب والتكيف مع الظروف.

ولا يمكن إغفال مسؤولية المنتسبين إلى الحقل الإعلامي.. فهم اليوم يدفعون ثمن انقساماتهم وصراعاتهم الوهمية المبنية على دعايات وأحكام مسبقة وفرز مشوه كانت تغذيه النعرات الإيديولوجية ومركبات النقص عن البعض وعقد العنجهية والاستعلاء لدى البعض الآخر.

وعندما نتوقف عند مؤشرات سحب الصحافة الورقية، فإن أول ما يشدنا هو النسب الكبيرة في تراجع سحب العناوين اليومية، ولا نستثني من هذا التراجع أي عنوان. تراجع كبير لمعدلات سحب كل الصحف في السنوات الماضية، تراجع وصل إلى 60 بالمائة، وهي نسب تجد تفسيراتها في العديد من العوامل والأسباب أهمها تضخم تكلفة الطبع والتوزيع، وضعف المحتوى، إضافة إلى تآكل الجسد الصحفي المحترف بسبب التقاعد والوفاة ورداء التكوين داخل المؤسسات الإعلامية وعدم إقناع مخرجات الجامعات والمدارس المتخصصة.

وبناء على آراء المحترفين وخبراء الاتصال والإعلام، من ضمن 149 يومية كانت في الساحة في 2015، لا يمكن أن تبقى وفي أحسن الحالات أكثر من 10 يوميات على أقصى تقدير، في المقاومة الاقتصادية وفي الوجود خلال السنوات القليلة القادمة، وأن هذه الصحف إن لم تتلق الدعم الكافي من جانب السلطات العمومية بدعم أسعار الورق والطبع والتوزيع المنصف للإشهار العمومي، أسوة بما فعلت دول متقدمة كثيرة، مقابل جهود خاصة ملقاة على عاتق الناشرين بالإسراع في اعتماد البدائل التي تطيل العمر الاقتصادي للعناوين، عبر التأقلم مع التحول الرقمي، والاستعداد لتطوير نموذج اقتصادي يجمع بين استراتيجية تسويق الورقي مع الصيغة الرقمية، فإنه من المحتمل ألا تبقى إلا ست جرائد ورقية فقط.