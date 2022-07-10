تعرّضت امرأة محجبة لاعتداء على يد شخص عنصري في العاصمة الألمانية برلين. وأفادت صحيفة “تاغ شبيغل” الألمانية، الأحد الماضي، أنّ شخصًا (37 عامًا) مزّق حجاب امرأة (39 عامًا) واعتدى عليها ضربًا أثناء تناولها الطعام في مطعم بمنطقة فايسنسي. وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أنّ السلطات الأمنية فتحت تحقيقًا واسع النطاق في الحادثة.



وفي السياق، أقدم رجل (52 عامًا) على توجيه إهانة عنصرية من نافذة منزله لامرأتين في منطقة برينزلوير بيرغ بالعاصمة الألمانية.



وأبلغ الجيران الشرطة بتفاصيل ما جرى، وتوجّه أفراد من الشرطة إلى برينزلوير بيرغ، وأوقفوا المعتدي، قبل إطلاق سراحه بعد التثبت من هويته. وقد اتّهمت عشرات من منظمات المجتمع المدني الناشطة في أوروبا، الشهر الماضي، مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالتقصير في مكافحة الإسلاموفوبيا.



وأعربت 41 منظمة أوربية عن قلقها جرّاء عدم قيام المؤسسات التابعة للاتحاد بأيّ إجراء من شأنه مكافحة معاداة الإسلام، لافتة إلى أنّ “قرارات المجلس الأوربي بشأن العنصرية ومكافحة معاداة السامية لم تسهم في ضمان الحل للتمييز الهيكلي والمؤسساتي في أوروبا ضدّ الغجر والأفارقة والآسيويين، وليس المسلمين فقط”. وأضافت أنّ قرارات المجلس أدّت إلى “تسلسل هرمي” بين أشكال العنصرية، مطالبة بتعيين منسق لمكافحة معاداة الإسلام، وداعية إلى محاربة جميع أشكال العنصرية بشكل فعّال بما يتّفق مع القيم الأوربية.



تجدر الإشارة إلى أنّ عدد سكان ألمانيا يزيد على 83 مليون نسمة، ولديها ثاني أكبر عدد من المسلمين في أوروبا الغربية بعد فرنسا، من بين ما يقرب من 5.3 ملايين مسلم في البلاد، منهم 3 ملايين من أصل تركي.