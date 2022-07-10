نشرت تنسيقية محاربة الإسلاموفوبيا في أوروبا مقطع فيديو يظهر مديرة مدرسة في فرنسا تهين طالبتين مسلمتين محجبتين بدعوى نشرهما الإسلام.



وحسب الفيديو الّذي نشرته التنسيقية، قبل أيّام، فإنّ مديرة المدرسة جمعت الطالبة ‘ليا’ وصديقتها وطلبت منهما السّير خلف الطلاب وتنكيس رأسيهما بسبب حجابهما، لأنّهما يمارسان الدّعوة إلى الإسلام، في محاولة منها لإهانتهما أمام بقية الطلبة.



وقالت الطالبة ‘ليا’ خلال شهادتها لتنسيقية مكافحة الإسلاموفوبيا، إنّها رغبت في توثيق الحادثة بسبب قسوتها. وأضافت أنّ المديرة وصفتهما بشتى النّعوت المسيئة بسبب ارتدائهما الحجاب حديثًا، وهو ما اعتبرته المديرة نتاجًا للدّعوة إلى الإسلام.



وأعلن مغردون وناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي تضامنهم مع ليا وصديقتها، في حين أكّد آخرون أنّ المديرة تعمّدت مضايقة الفتيات وإهانتهم بحديثها العنيف معهم.

يشار إلى أنّ فرنسا حظرت عام 2004م الحجاب في الفصول الدراسية، كما حظرت عام 2010م النقاب الّذي يغطّي الوجه في الشّوارع.