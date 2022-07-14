توفي صباح اليوم الخميس ثلاثة أشخاص وأصيب وأصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة في حادثي مرور وقعا بالطريق الوطني رقم 44 في شطره العابر لإقليم ولاية الطارف والثاني بالطريق الولائي رقم 61 بولاية بسكرة.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي" إن الحادث المروري المميت الذي وقع على الطريق الوطني رقم44 في شطره الرابط بين بلديتي العيون وأم الطبول أدى إلى احتراق كلي لدراجة نارية ومخلفا وفاة شخص في عين المكان.

أما حادث ولاية بسكرة فقد وقع بالطريق الولائي رقم 61 وبالضبط على مستوى بلدية ليوة حيث خلف وفاة شخصين وإصابة أخر بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافه ونقله إلى أقرب مؤسسة صحية