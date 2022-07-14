دعا وزير النقل، عبد الله منجي، أمس الأربعاء، إلى مرافقة إطلاق الخط البحري بين الجزائر العاصمة ونابولي بإيطاليا المبرمج في 24 من الشهر الجاري بعملية ترويجية واقتراح أسعار تسمح بجذب أكثر عدد من المواطنين ذهابا وإيابا. حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء في بيان لوزارة النقل إن منجي ترأس اجتماعا بحضور إطارات من الوزارة، والمدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وطاقمها الإداري، خصص لإعادة النظر في السياسة التجارية للشركة وعلى وجه الخصوص المنصة الإلكترونية لبيع التذاكر.

وفي إطار توسيع نشاط الشركة، يقول البيان، وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بفتح خط بحري بين الجزائر العاصمة ونابولي الإيطالية، طالب الوزير بمرافقة إطلاق هذا الخط المبرمج في 24 من الشهر الجاري، بعملية ترويجية واقتراح أسعار تسمح بجذب أكثر عدد من المواطنين ذهابا وإيابا.

كما دعا الوزير، إلى "التفكير في فتح خطوط ووجهات جديدة للتكفل بانشغالات جاليتنا بالخارج، بمراعاة الجوانب الاقتصادية ومردودية هذه الخطوط وديمومتها، مع مرافقة هذه الاستراتيجية بمخطط لتطوير الأسطول البحري للشركة وتحديثه وفق المعايير الدولية المحينة".

إضافة إلى "إجراء كل التعديلات وأعمال الصيانة اللازمة لاستغلال أمثل للوسائل، والتفكير في اقتناء بواخر جديدة عن طريق الموارد المالية المتوفرة في هذا الشأن".

من جهة أخرى أكد الوزير على ضرورة تطوير المنصة الإلكترونية الخاصة ببيع التذاكر ومختلف الخدمات المقدمة للمسافرين عن بعد، وكذا التكفل الأمثل بزبائن الشركة على مستوى الوكالات التجارية وعلى متن السفن. أما بخصوص موسم الاصطياف، والتكفل بانشغالات المواطنين، أكد الوزير-يضيف البيان-على "ضرورة الإسراع في إطلاق خط النقل البحري الحضري الرابط بين المسمكة بالعاصمة، مرورا بالصابلات وميناء تامنفوست، مع إمكانية تمديده إلى ميناء زموري ببومرداس للتخفيف من الازدحام المروري الذي تشهده العاصمة".