قالت مصادر لشبكة "سي آن آن CNN " الأمريكية إن السعودية تستعد للموافقة على استخدام مجالها الجوي لجميع الرحلات التجارية من وإلى الكيان الصهيوني، والسماح بالسفر المباشر للمسلمين المشاركين في مناسك الحج.

وأفادت المصادر للشبكة الأمريكية بأن الرياض تستعد للإعلان عن ذلك الأسبوع الحالي، حيث يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن المنطقة في رحلة رسمية تشمل رحلة مباشرة من الكيان الصهيوني إلى السعودية يوم الجمعة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تعلن الرياض عن "أنها ستسمح لجميع الرحلات الجوية التجارية من وإلى الكيان الصهيوني باستخدام مجالها الجوي والسماح للأقلية المسلمة في الأراضي المحتلة القيام برحلات طيران مستأجرة مباشرة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في فريضة الحج".

وكانت السعودية رفضت التوقيع على اتفاقات إبراهيم التي توسطت فيها واشنطن في عام 2020 كما كانت تأمل الولايات المتحدة والصهاينة.

وبدأت المملكة في السماح لشركات الطيران الصهيونية بالتحليق فوق أراضيها في ممر جوي خاص للرحلات الجوية من وإلى الإمارات والبحرين، بعد توقيع الاتفاقات. لكن الكيان الصهيوني لم يحصل بعد على الإذن للرحلات الجوية من وإلى الهند وتايلاندا والصين.