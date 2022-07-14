تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء بالإجماع قرارا بتمديد الحظر المفروض على التصدير غير المشروع للبترول، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة من ليبيا، لمدة 15 شهرا حتى 30 أكتوبر 2023.

ويمدد القرار رقم 2644 ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة جزاءات ليبيا حتى 15 نوفمبر 2023. ويقرر أن تقدم اللجنة إلى مجلس الأمن الدولي تقريرا مؤقتا عن عملها في موعد أقصاه 15 مارس 2023 وتقريرا نهائيا إلى المجلس في موعد أقصاه 15 سبتمبر 2023 مصحوبا بنتائجها وتوصياتها.

ويدعو القرار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتثال الكامل لحظر الأسلحة، وحظر السفر وتجميد الأصول، ويدعو كذلك جميع الدول الأعضاء إلى عدم التدخل في النزاع الليبي أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقم الصراع.

ويدعو القرار أيضا جميع الأطراف إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 بشكل كامل ويحث الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير.