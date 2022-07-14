تراجعت أسعار النفط تحو 1.5 بالمائة، خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث راهن المستثمرون على شح الإمدادات مقابل احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير يمكن أن يوقف التضخم ويحد من الطلب على الخام.

وانخفضت أسعار الخام في الأسبوعين الماضيين بفعل مخاوف من الركود على الرغم من انخفاض صادرات الخام والمنتجات المكررة من روسيا وسط عقوبات غربية وتعطل الإمدادات في ليبيا.

وبحلول الساعة 08:12 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر بنسبة 1.19 بالمائة، مسجلًا 98.39 دولارًا للبرميل. كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أوت بنسبة 1.48 بالمائة، إلى 94.87 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الأربعاء على ارتفاع، بعد جلسة متقلبة، لكن خام برنت ظل أقل من 100 دولار للبرميل.