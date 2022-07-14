أعرب رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، اليوم الخميس، عن فخر الجزائر بجيشها الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير.

وقال قوجيل، في كلمة له خلال جلســة اختتام الدورة البرلمانية العادية2021 -2022، أن الجيش الوطني الشعبي، مرتبط بالوطن والشعب وهو ضامن استقرار ووحدة الجزائر.

ومن جهة أخرى تحدث قوجيل، عن النجاح الباهر الذي حققته ألعاب البحر المتوسط 2022 بوهران، الذي تحقق بفضل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وفي سياق آخر، أكد قوجيل، إن الدستور الجديد يعطي المفهوم الحقيقي لممارسة الديمقراطية في الجزائر، معتبرا أن الجزائر تسلك الطريق الصحيح من خلال انتخاب رئيس الجمهورية، الذي قال إن يده ممدودة للجميع.

ودعا قوجيل إلى الكفاح من أجل الحفاظ على الاستقلال من خلال الاستقلال الاقتصادي، مذكرا بقانون الاستثمار الجديد الذي يمنح -حسبه اقتصادا قويا للجزائر.

وقال رئيس مجلس الأمة، إن الجزائر لا ديون خارجية لها.

وختم قوجيل، كلمته قائلا بأن الجزائر تشهد يوم الوغى ونوفمبر يعود.