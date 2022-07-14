اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من قبل جنود قوات الاحتلال الصهيوني، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت الوكالة، بأن عشرات المستوطنين الصهاينة اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوسا تلمودية عند المنطقة الشرقية منه، تحت مرأى وحماية جنود الاحتلال الصهيوني، الذين يفرضون إجراءات مشددة تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للأرض الفلسطينية المحتلة.

ويشار إلى أن المسجد الأقصى المبارك، يتعرض بشكل يومي، لاقتحامات المستوطنين بدعم من قوات الاحتلال الصهيوني، صباحا ومساء، في محاولة من قبل الاحتلال الصهيوني لفرض التقسيم الزماني فيه.