أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن رئيسه الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، سيزور أربع دول خلال الأيام الأربعة المقبلة، عقب نهاية تواجده في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفق ما جاء عبر الموقع الرسمي للهيئة الكروية.

وأضاف المصدر ذاته: "سيصل موتسيبي إلى جوبا (عاصمة جنوب السودان) صباح اليوم الخميس، وفي فترة ما بعد الظهر من نفس اليوم، سيهبط في العاصمة الأوغندية كمبالا ثم يتجه يوم الجمعة إلى السيشيل ويختتم الزيارات بالتواجد في الجزائر الأحد المقبل وهو البلد الذي يستضيف بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2023".

وأردف: "في جوبا سيلتقي موتسيبي مع رئيس اتحاد كرة القدم في جنوب السودان أوجستينو مادو وقيادة كرة القدم في البلاد، ثم رئيس الدولة سيلفا كير في قصر الرئاسة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل زياراته إلى أوغندا والسيشيل والجزائر في وقت لاحق".

وختم " الكاف": " تعد زيارات العمل جزء من جهود موتسيبي لإشراك وتعزيز علاقات أوثق بين الحكومات ومجتمعات الأعمال وقيادات كرة القدم في القارة لتطوير كرة القدم وتنميتها في إفريقيا ".