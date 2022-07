Le ministre des transports, Abdellah Moundji, a appelé a accompagné le lancement de la ligne maritime entre Alger et Naples (Italie), prévue pour le 24 juillet, par une campagne de promotion et de proposer de prix qui permettront d’attirer plus de voyageurs dans les deux sens, a indiqué un communiqué du ministère.

Le ministre a présidé une réunion en présence de cadres du ministère, du directeur général de l’ENTMV et de son personnel administratif, qui a été consacré à la révision de la politique commerciale de l’entreprise, en particulier la plateforme électronique de billetterie.

Dans le cadre de l’expansion des activités de l’entreprise, le communiqué indique que, conformément à la décision du président, Abdelmadjid Tebboune, d’ouvrir une ligne maritime entre Alger et Naples de l’Italie, le ministre a demandé que le lancement de cette ligne soit accompagné d’une opération promotionnelle et de prix attractifs.

Le ministre a également appelé à "envisager l’ouverture de nouvelles lignes et destinations pour répondre aux préoccupations de notre communauté à l’étranger, en tenant compte des aspects économiques, de la rentabilité et de la durabilité de ces lignes, et d’accompagner cette stratégie d’un plan de développement et de modernisation de la flotte navale de la compagnie conformément aux normes internationales établies. »

En plus de « faire tous les ajustements et l’entretien nécessaires pour optimiser l’utilisation des moyens et envisager l’acquisition de nouveaux navires grâce aux ressources financières disponibles à cet égard ».