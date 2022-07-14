كشف المدير العام للمستشفى الجامعي لمين دباغين بالعاصمة نافع تاتي عن تدشين أول مركز لمكافحة سرطان الأطفال في الجزائر بسعة 140 سريرا خلال الأيام القادمة.

وأبرز البروفيسور نافع تاتي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أمس الأربعاء توفر المركز الأول من نوعه على المستوى الوطني في المستشفى الجامعي لباب الوادي على وحدة للأشعة الطبية ومخابر و7 قاعات للعمليات الجراحية.

من جانبه أكد مدير النشاطات الطبية وشبه الطبية بمستشفى لمين دباغين البروفيسور نزيم لعرابة توفر المركز على 3 تخصصات علاجية لأورام الأطفال وفضاءات تربوية وأخرى لمزاولة المرضى دراستهم وهو ما سيضمن تكفلا أنجع للأطفال المصابين بالسرطان ويخفف الضغط على المؤسسات الكبرى.