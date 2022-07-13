هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس البطل الجزائري في رياضة الكاراتي أيوب حلاسة المتوّج بميدالية ذهبية مؤخرا.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للرئيس تبون عبر تويتر:" ألف مبروك للشاب أيوب حلاسة، الابن البار للجزائر المنتصرة، على نيله الميدالية الذهبية في الكاراتيه، بالألعاب العالمية بأمريكا". يذكر أن المصارع، أيوب حلاسة حظي باستقبال حار لدى وصوله مؤخرا إلى مطار هواري بومدين الدولي في الجزائر العاصمة.

وهتف العشرات من الأشخاص باسم المصارع الشاب في الكاراتي دو، الذي توج بالميدالية الذهبية لوزن (60 كلغ) في الألعاب العالمية في نسختها الحادية عشرة الجارية من 8 إلى 17 جويلية بمدينة بيرمنغام الأمريكية.

وعبر حلاسة عن سعادته لهذا الاستقبال المميز مضيفا أن الإنجاز "التاريخي" المحقق سيكون بداية للكارتي الجزائري من أجل المنافسة على الألقاب العالمية.