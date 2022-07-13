دعت وزارة الصحة اليوم الخميس المواطنين إلى الأخذ بالإجراءات الوقائية لتجنب التسمم الغذائي، الذي يعتبر فصل الصيف الفترة الأكثر عرضة لخطر الإصابة به، بعد تناول الطعام أو المياه الملوثة.

وجاء في بيان للوزارة يعتبر موسم الصيف فترة معرّضة لخطر الإصابة بالتسمم الغذائي. لهذا الغرض، توصي وزارة الصحة كافة المواطنين بأخذ الإجراءات الوقائية لتجنب التسمم الغذائي، الذي يمكن أن يكون فرديا أو جماعيا، بعد تناول نفس الطعام أو المياه الملوثة.

وأوضح البيان إن أعراض التسمم تظهر في شكل غثيان وآلام في البطن مع ظهور إسهال في بعض الأحيان وارتفاع في درجة الحرارة. وتظهر هذه الأعراض في فترة تتراوح من عدة ساعات إلى عدة أيام.

وأضاف نفس المصدر إنه لتفادي أخطار التسمم توصي وزارة الصحة باحترام القواعد الأساسية للنظافة من خلال ضمان نظافة الأيدي والأواني وغسل الخضر والفواكه قبل استخدامها والتحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية والتأكد من أن درجة حرارة الثلاجة تبلغ 4 إلى -8 درجات وغسل ألواح التقطيع وجميع أواني الطهي المستخدمة للحوم النيئة.

وتابع البيان يتعين على العائلات إذابة اللحوم المجمدة في الثلاجة أو الميكروويف ولا يتم تذوّبها أبدا في درجة حرارة الغرفة وعدم طهي اللحوم نصف طهي ثم طهيها مرة أخرى في وقت لاحق. كما يجب أن يتم الطهي على درجة حرارة مناسبة.

ودعا البيان إلى عدم استهلاك علب المصبّرات المشوّهة أو المنتفخة وتلك التي تنبعث منها رائحة غريبة عند فتحها واستخدام أدوات مختلفة مثل السكاكين وألواح التقطيع وأواني الطهي وغيرها للأطعمة النيئة وفصل الأطعمة المطبوخة عن الأطعمة النيئة في الثلاجة لتجنب انتقال التلوث ووضع الطعام في حاويات مغلقة لتجنب التلامس بين الأطعمة النيئة والأطعمة الجاهزة للأكل.

ومن النصائح التي قدمتها الوزارة لتجنب التسممات الغذائية، عدم ترك الطعام المطبوخ لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة ولا يخزن الطعام لفترة طويلة، حتى في الثلاجة ومعالجة أي إصابة أو جرح في الأيدي وحمايتها قبل تحضير الطعام. وفي حالة ظهور أعراض توحي بالتسمم الغذائي، يُنصح بالاستشارة الطبية على مستوى الهيئة الصحية القريبة.