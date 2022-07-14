عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس الأربعاء، اجتماعا تم خلاله توزيع المهام على أعضائه الجدد، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة التشريعية.

وأوضح البيان، أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي "أبلغ، خلال هذا الاجتماع، أعضاء المكتب بقراره المتعلق بتوزيع المهام بينهم، طبقا لأحكام المادة 9 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والتعليمة رقم 01-04، المؤرخة في 20 جويلية 2004 المتعلقة بتوزيع المهام بين أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني".

وكان بوغالي قد استهل أشغال هذا الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد الذين "هنأهم على الثقة التي منحت إياهم، وتمنى لهم التوفيق في القيام بمهام نيابة الرئيس بالعزيمة المطلوبة من أجل مواصلة تفعيل دور المجلس الشعبي الوطني في الانتقال بالجزائر نحو مستويات أعلى من الرقي والازدهار".