اختتم المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، أشغال دورته البرلمانية العادية 2021-2022 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي.

وجرت مراسم اختتام الدورة البرلمانية بحضور رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل والوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، إلى جانب أعضاء من الحكومة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد بوغالي أن المجلس الشعبي الوطني "ملتزم بالخط الوطني الرامي إلى إحداث التغيير المنشود لرسم معالم الجزائر الجديدة التي يطمح إليها كل الشعب الجزائري"، مضيفا أن البرلمان "قد سعى خلال هذه الدورة ليكون في مستوى هذا الطموح، مقتفيا في ذلك أثر القيادة السياسية للبلاد وملتزما بالخط الوطني الذي سطره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في برنامجه".

للإشارة، يأتي اختتام هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، لاسيما المادة الخامسة منه.