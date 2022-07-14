أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بقصر الشعب بالجزائر العاصمة، على حفل تكريم الرياضيين الجزائريين المتوجين في النسخة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، التي احتضنتها مدينة وهران في الفترة الممتدة من 25 جوان إلى 6 جويلية بمشاركة 26 دولة.

وقد حضر حفل التكريم رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي والوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان ورئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج والفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، محمد الأمين مساعيد، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، وأعضاء من الحكومة ومستشارين لرئيس الجمهورية، إلى جانب مسؤولين بقطاع الرياضة.

وقام رئيس الجمهورية بهذه المناسبة بمنح شهادات تقدير وعرفان ومكافآت مالية للرياضيين المتوجين بالميداليات في الدورة المتوسطية وهران 2022.

كما شهد الحفل تكريم بطل العالم المصارع الشاب أيوب حلاسة لنيله الميدالية الذهبية في الكاراتي دو في الألعاب العالمية الـ 11 بمدينة بيرمنغهام الأمريكية والذي أهدى هذا الانجاز لرئيس الجمهورية.

وبدورهم أهدى الرياضيون لرئيس الجمهورية قميصا رياضيا وقعه كافة المتوجين بالميداليات ومكتوب عليه "الجزائر".

بعدها أخذ الرئيس تبون صورة تذكارية رفقة كبار مسؤولي الدولة والرياضيين المتألقين في دورة العاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.

يذكر أن هذه الدورة التي جرت فعالياتها من 25 جوان إلى 6 جويلية عرفت مشاركة 3.390 رياضيا قدموا من 26 دولة. وتنافس الرياضيون خلال هذه التظاهرة الرياضية الدولية في 24 اختصاصا مسجلا في البرنامج العام للألعاب من بينها ثلاث رياضات استعراضية.

وأحرزت الجزائر 53 ميدالية (20 ذهبية -17 فضية -16 برونزية) وافتكت المرتبة الرابعة في الترتيب العام لجدول الميداليات في الالعاب وهو انجاز تاريخي للرياضة الجزائرية.