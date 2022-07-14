كشف اليوم الخميس، تقرير مصري أن الحارس الدولي المصري محمد أبو جبل المعروف بإسم " غاباسكي"، مرشح للعب في البطولة الجزائرية لكرة القدم.

وحسب موقع صحيفة " اليوم السابع"، فإن أبو جبل تلقى عرضا من نادي وفاق سطيف الجزائري للانتقال إليه على سبيل الإعارة من النصر السعودي، بعدما طلب حسام البدري المدرب الجديد لوفاق سطيف ضم الحارس لتدعيم هذا المركز، ومن المنتظر أن يتوصل الحارس لاتفاق مع نادي النصر السعودي بإعارته للنادي الذي يرغب هو في التعاقد معه وفقا للمفاوضات مع الأندية المختلفة.

وأضاف المصدر ذاته أن مسؤولو نادي الزمالك رفضوا المفاوضات الودية التي قام بها محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق بعدما عقد جلسة مع مسؤولي الزمالك وطلب الرحيل في الوقت الحالي دون الانتظار لنهاية الموسم حتى يتمكن من الانضمام لناديه الجديد وحسم مصيره عقب انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وإعلان إدارة النادي عدم رغبتها في التجديد له. وطلب أبو جبل من مسؤولي الزمالك أن يرحل في الوقت الحالي خاصة أن هناك أزمة بينه وبين نادي النصر السعودي الذي يرغب في اعارته عقب التعاقد مع الحارس الكولومبي أو سبينيا، ولا يزال الحارس لم يحدد مصيره حتى الآن ويرغب في حسم تلك الأمور، في مقابل التنازل عن جزء من مستحقاته المتأخرة للنادي، إلا أن مسؤولي الزمالك رفضوا طلب أبو جبل وتمسكوا ببقائه حتى نهاية الموسم وإلا سيتم تصعيد الأمر في الفيفا.