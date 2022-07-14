تحدث رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، حول أحداث مليلية التي أودت بحياة 23 مهاجرا إفريقيا على يد قوات الأمن المغربية الشهر الماضي.

وقال بوغالي في خطاب خلال جلسة اختتام الدورة العادية للبرلمان: "إن البعد الإفريقي لبلادنا وتضامنها المعهود مع شعوب القارة يفرضان علينا الوقوف عند المعاملة اللاإنسانية والمبتذلة لرعايا أفارقة تعرضوا للتنكيل والإذلال، بل وحتى التصفية الجسدية وتوظيف معاناتهم ومأساتهم الإنسانية للابتزاز والمتاجرة والمساومة بدل السعي لمعالجة الأسباب والدوافع في إطار احترام القيم الإنسانية".

وتعتبر هذه المأساة الأكثر دموية خلال المحاولات العديدة التي قام بها مهاجرون من جنوب الصحراء لدخول مليلية وجيب سبتة الإسباني المجاور، واللذين يشكّلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية.