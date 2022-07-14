أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن مصالحه تعكف على "استشارة كل المتدخلين والمختصين" في إطار إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية للخروج بقانون يخدم المواطن والمنتخب في آن واحد.

وفي تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة العادية لمجلس الأمة، أوضح بلجود أنه "بخصوص إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية الذي سيعرض على البرلمان خلال الدورة القادمة، سيتم استشارة جميع المتدخلين والمختصين حتى نخرج بقانون جديد يعطي كل الصلاحيات لرئيس البلدية ويأتي بحلول لمشاكل المواطنين".

وفيما يتعلق بإعادة فتح الحدود البرية مع تونس للسيارات الخاصة والمسافرين غدا الجمعة، والتي أغلقت جراء مضاعفات وباء كورونا (كوفيد-19)، جدد الوزير التأكيد على أن "كل الإجراءات مهيئة لإعادة فتحها"، مضيفا أنه "تم اتخاذ جميع التدابير لضمان دخول السياح من الجانبين بكل أريحية".

يذكر أن إعادة فتح الحدود البرية مع تونس في الـ 15 جويلية الجاري، جاء تجسيدا لقرار مشترك لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي قيس سعيد.