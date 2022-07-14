قال اليوم الخميس، وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق خلال حفل تكريم الرياضيين المتفوقين في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بقصر الشعب، أن الجزائر تمكنت من افتكاك مرتبة مشرفة أمام دول رائدة في العديد من الرياضات.

وأضاف سبقاق:" الجزائر حققت رقم قياسي مميز في تاريخ الألعاب المتوسطية، لقد نجحنا في تجاوز الأهداف المسطرة التي تم تحديدها خلال التحضير لهذه المنافسة، الدولة وفت بالتزاماتها تجاه الأسرة الرياضية التي كانت في الموعد ورفعت علم الجزائر عاليا".

وختم: "إنجازات الرياضيين، هي رسالة غير مشفرة لكل المشككين وزارعي اليأس في الداخل والخارج، بأن الجزائر الجديدة في الطريق الصحيح".