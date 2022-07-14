اتهمت منظمة "أنا يقظ" التونسية، أبرز منظمات المجتمع المدني المتخصصة في رصد وتقييم السياسات العمومية ومكافحة الفساد، وزارة الصحة التونسية بالتستر حول خطورة الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا في البلاد واطلاع الرأي العام على حقيقة الوضع الصحي.

وأفاد بيان للمنظمة اليوم أنه "توفرت لمنظمة أنا يقظ معطيات حصرية ومؤكدة من داخل وزارة الصحة عن حقيقة الوضع الوبائي في تونس، حيث تعتقد المنظمة أن عدد الإصابات التي تعلن عنها وزارة الصحة غير دقيق".

وأوضحت المنظمة أن "المعطيات التي جاءت في شكل تقرير داخلي اطلعت عليه منظمة أنا يقظ ولم ينشر إلى العموم، يتمثل في خطورة انتشار فيروس كورونا من خلال ارتفاع رهيب في نسق إيواء المرضى الجدد في المؤسسات الاستشفائية خلال الأيام القليلة الماضية".

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وكشفت المنظمة عن ارتفاع مخيف في نسبة الوفيات مقارنة بعدد المرضى حيث بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس إلى أكثر من 130 وفاة في أسبوعين وهي من أعلى النسب المسجلة في إفريقيا.

وأضافت أن الأرقام المنشورة على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة لا تعكس الوضع الوبائي الحقيقي، حيث أن بلاغات الوفاة التي تنشرها الوزارة أو تتلقاها بشكل متأخر جداً لا تعكس حقيقة الوفيات في تلك الفترة التي تم فيها نشر البلاغ وهو ما اعتبرته المنظمة مغالطة للرأي العام.

وأوضح بيان المنظمة أنها "علمت أن وزارة الصحة طلبت من الإدارات الجهوية تجنب نشر أي معطيات ذات علاقة بالوفيات والوضع الوبائي بشكل عام، وهو ما ينسف حق المواطنين ووسائل الإعلام في النفاذ إلى المعلومة الدقيقة، وطالبت المنظمة الحكومة باطلاع الرأي العام عن حقيقة الوضع الوبائي".