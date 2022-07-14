عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزيرا جديدا للمالية خلفا لعبد الرحمان راوية الذي أقيل منذ أسابيع.

وشغل ابراهيم جمال كسالي، البالغ من العمر 70 سنة، منصب أمين عام لوزارة المالية سنة 2020. قبل ان يتولى بالنيابة وزارة المالية بعد مهام راوية، كما تولى كسالي قبل ذلك منصب مدير عام للشركة الجزائرية للتأمين و اعادة و التأمين و رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين.

كما عين سنة 1980 في منصب مفتش رئيسي للخزينة والقروض و التأمينات لوزارة المالية الى غاية1983 .

وبعدها تدرج في عدة مناصب فمن 1984 إلى 1986 تولى منصب رئيس مكتب التنظيم المصرفي بالمديرية العامة للخزينة و القرض و التأمينات ثم ما بين 1987 و1989 نائبا لمدير القروض لدى نفس المديرية و من 1990 إلى 1991 نائبا لمدير اعمليات الميزانية بمديرية الادارة و الوسائل لدى وزارة الاقتصاد ومن نوفمبر 1992 إلى 1995 رئيس قسم النشاطات المالية لدى المديرية العامة للخزينة بوزارة الاقتصاد ومن أفريل 1995 إلى ماي 2003 مديرا للإقراض و التزامات الدولة بوزارة المالية.

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الوزير الجديد متحصل على ليسانس في اختصاص علوم مالية سنة 1977 من جامعة الجزائر.

كما تحصل على ديبلوم المعهد الدولي للإدارة العمومية باريس سنة 1994 .

كما يحوز الوزير الجديد للمالية، على دبلوم في تنظيم سوق رؤوس الأموال من معهد الخدمات المالية الدولية بمونتريال (كندا) عام 1995 .