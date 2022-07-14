أطلقت مديرية الصيد البحري و الموارد الصيدية لولاية وهران مؤخرا حملة لرفع حطام السفن بمينائي وهران وأرزيو وملجأ للصيد بكريشتل، حسبما أفاد به اليوم الخميس مدير القطاع، إلياس مصطفى.

وأوضح ذات المسؤول أن الحملة تهدف إلى تحرير مساحات تشغلها سفن مهترئة في هذه الموانئ، بعضها في الماء و البعض الأخر على اليابسة، مبرزا أن بعض هذه السفن تتواجد في نفس المكان منذ سنوات.

وقد نظمت أول عملية يوم الثلاثاء الماضي على مستوى ميناء أرزيو بمشاركة مختلف المؤسسات الناشطة في مجال الصيد البحري، وفق نفس المصدر.

وأبرز أن عمليات رفع حطام السفن ستتواصل الى غاية ازالة 41 هيكل وحطام تم إحصاءه في مينائي وهران وأرزيو وملجأ الصيد لكريشتل.

وينتظر إنشاء لجنة ولائية تتكفل بدراسة ملفات كل حطام على حدى حيث يتوجب دراسة الإمكانيات اللازمة لرفع ركام بعض السفن الضخمة إضافة إلى الاتصال والاتفاق مع أصحابها، حسب نفس المسؤول.