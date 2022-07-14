وضعت حيز الخدمة اليوم الخميس مصلحة جديدة للإستعجالات الطبية الجراحية بالمؤسسة العمومية الإستشفائية محمد بوضياف بورقلة، حسبما لوحظ.

و تبلغ طاقة استيعاب هذه المصلحة الطبية الجديدة 26 سريرا من بينها ستة أسرة مخصصة للعناية الطبية المركزة و قسم للعمليات الجراحية بالإضافة الى قاعة للملاحظات الطبية و أخرى للتصوير بالأشعة و مخبر للتحاليل الطبية، وفقا للشروحات المقدمة للسلطات الولائية.

و تعتبر هذه المصلحة الثالثة من نوعها التي يجري فتحها على مستوى بمستشفى محمد بوضياف بورقلة بعد كل من مصلحة الإستعجالات الطبية و الإستعجالات الطبية للأطفال، كما أوضح مدير المستشفى، محمد بوشارب.

و ستعمل ذات المصلحة التي تتوفر على كافة الطاقم الطبي الضروري للإستعجالات الطبية الجراحية إلى جانب 16 ممرضا على تخفيف العبء على المصلحتين الطبيتين الإستعجاليتين المتواجدتين حاليا بهذه المؤسسة الصحية فضلا عن التكفل الجيد بالمرضى سيما منهم ضحايا حوادث المرور وغيرها من الحوادث الأخرى.

وأشار والي الولاية، مصطفى أغامير على هامش حفل التدشين أن هذه المصلحة الجديدة تتوفر على تجهيزات طبية رقمية متطورة وهو ما يضمن التكفل الأمثل بالإحتياجات الصحية لساكنة بالمنطقة .