دخل اليوم الخميس ميناء الصيد البحري لبلدية وادي الزهور في أقصى غربي ولاية سكيكدة، حيز الخدمة بعد تدشينه من قبل والي الولاية حورية مداحي.

طاقة الميناء تفوق 151 سفينة من مختلف الاصناف والحجم كما تدعم الميناء بمحطة للبنزين كما يوفر ميناء وادي الزهور حوالي 700 منصب شغل منها 200 مؤقتة و500 منصب دائم.

واستهلك انجازه غلافا ماليا يفوق الـ 4 ملايين دينار جزائري، وإلى جانب هذا الميناء عرف صراع بين ولاية جيجل وسكيكدة التي مولت المشروع وكادت ولاية جيجل القريبة من وادي الزهور الاستفادة منه.

من جهة أخرى تدعم كل من ميناء الصيد بسطورة والمرسى بمحطة للوقود وهذا لأول مرة خاصة بالنسبة لميناء المرسى الذي اشتكى أصحاب السفن من غياب الوقود الذي يجلبونه من ولاية عنابة بوضع هذه المحطة حيز التنفيذ ليتخلصوا من غبن التنقل الى عنابة عكس صيادو سطورة الذين لا يشتكون من ذلك بسبب قرب المدينة منهم .