قام اليوم الخميس، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، بزيارة عمل ومعاينة لقطاعه بولاية ڨالمة، انصبت حول انشغالات المواطنين والمسئولين المحليين، وواقع القطاع بهذه الولاية الذي أبدى عدم رضاه بأداء مسئوليه ، ملحا على ضرورة تدارك الوضع بالتنسيق مع السلطات الولائية.

وقد افتتحت زيارة عجال بندوة صحفية، أكّد خلالها بأنّ الهدف من هذه الزيارات الميدانية ،"الوقوف على الانشغالات الحقيقة للمواطنين والمسئولين المحليين" لتسويتها وتوفير الخدمة العمومية للمواطن في مجال الربط بالكهرباء والغاز كما قال.

وتعرض عجال خلال تدخله في جلسة عمل أمام الحضور المتمثل في رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومدراء الهيئة التنفيذية، داخل القاعة الكبرى للاجتماعات بالمقر الاجتماعي لولاية ڨالمة، إلى واقع القطاع بقلعة الثامن ماي ، والهدف من مثل هذه الزيارات الميدانية للولايات، حيث أفاد بأنها تدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية، خاصة في التزويد بالكهرباء والغاز لمناطق الظل وللمستثمرات الفلاحية والمناطق الصناعية.

وقال الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز الذي استمع إلى عرض مفصل لقطاع الطاقة بالولاية، أنّ ولاية ڨالمة ستتعزّز، اعتبارا من مطلع سنة 2023، بثلاث محطات جديدة للطاقة الكهربائية، لتحسين تموين مواطني الولاية بالكهرباء، وأنّ هذه المحطات ستسمح مثلما أضاف برفع الطاقة الكهربائية داخل الولاية، إلى 600 ميغا فولط أمبير، بدل 320 ميغا فولط أمبير التي تتوفر عليها الولاية في الوقت الحالي.

وتقدّر طاقة الربط بالطاقة الكهربائية بولاية ڨالمة، حسب تصريحات مدير الطاقة، بنسبة تفوق الـ 91 بالمائة ، فيما تفوق نسبة التغطية بالطاقة الغازية داخل الولاية الـ85 بالمائة ، وهي نسبة اعتبرها عجال مريحة.

وفي سرد حديثه عن قطاع الاستثمار داخل المناطق الصناعية بالولاية، أطلق مدير عام مجمع سونلغاز وعودا بشأن توفير الربط بالشبكتين الكهربائية والغازية، شرط تجسيد المستثمرين للمشاريع والانطلاق في النشاط .

وضرب المسؤول نفسه مثالا بالمنطقة الصناعية حجر المركب المتواجدة ببلدية عين رڨالدة على بعد اكثر من ستين كلم غربي الولاية، مفيدا بأن المستثمرين في هذه المنطقة الصناعية، يتذرعون في عدم إتمام مشاريعهم الاستثمارية والانطلاق في النشاط بـ"عدم الربط بالكهرباء والغاز".

وضرب عجال وعودا للمستثمرين الراغبين في النشاط بمنطقة حجر لمركب ، بالربط بالشبكتين في آجال 03 أشهر، بشرط "إتمام إنجاز مشاريعهم".

وذهب مسؤول مجمع سونلغاز في الصدد، إلى استعداده لوضع حيز الخدمة لمحطة متنقلة للكهرباء ، كما تمّ اعتماده في بعض ولايات الوطن ، وما وفّره للمستثمرين من تسهيل للانطلاق في نشاطهم. ودعها عجال المسؤولين المحليين بولاية قالمة، إلى تحسيس المستثمرين بهذه المنطقة الصناعية، للانطلاق في إنجاز مشاريعهم ، لربطهم بالشبكتين الضروريتين على مساحة تقدر بـ140 هكتار ، التي تظل قابلة للتوسع إلى قرابة الـ500 هكتار مستقبلا ، بما تشكله مشاريعها من أهمية للولاية .

واستمع عجال إلى جملة من الانشغالات التي رفعها بعض رؤساء البلديات ومدراء الهيئة التنفيذية، حيث أعطى تعليمات لتسوية بعضها، وأخرى لإيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق بين الأطراف المعنية وبينهم وبين السيدة والي الولاية.