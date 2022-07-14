أدى مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الحفيظ علاهم ووزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، مساء أمس الخميس، زيارة إلى العقيدين الطاهر زبيري ويوسف الخطيب والمجاهدة جميلة بوباشة للاطمئنان على الحالة الصحية لرموز الثورة التحريرية.

وفي تصريح للصحافة أكد ربيقة، الذي كان مرفوقا أيضا بوزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، أن هذه الزيارة تأتي "تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضية بوجوب إيلاء العناية اللازمة للمجاهدين وذوي الحقوق ومن أجل الاطمئنان على رموز الثورة التحريرية".

وأوضح أن هذه الزيارة تأتي "في إطار واجب العرفان للذين صنعوا تاريخ الجزائر والذين قدموا حياتهم حتى نحتفل اليوم باستقلال الجزائر".