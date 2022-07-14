أقرت المديرية العامة للجمارك، في إطار إعادة فتح الحدود البرية الجزائرية-التونسية، جملة من التسهيلات الرامية إلى تخفيف وتسريع إجراءات معالجة وتنقل المسافرين بهدف ضمان أحسن مرافقة لهم، حسبما افاد به، اليوم الخميس، بيان للمديرية.

وجاء في البيان، "بمناسبة موسم الاصطياف لسنة 2022، وتبعا لقرار السلطات العليا في البلاد بإعادة فتح الحدود البرية الجزائرية-التونسية، أقرت المديرية العامة للجمارك جملة من التسهيلات الرامية إلى تخفيف وتسريع إجراءات معالجة المسافرين وضمان أحسن مرافقة لهم، سواء عند الوصول إلى أرض الوطن أوالمغادرة".

و في هذا الصدد، ذكرت المديرية بإمكانية اكتتاب سند العبور لدى الجمارك بالنسبة للمركبات العابرة عبر المراكز الحدودية البرية الجزائرية-التونسية عبر موقعها لإلكترونيwww.douane.gov.dz) )، الذي يتيح أيضا إمكانية تحميل استمارة التصريح بالعملة الأجنبية والأشياء ذات القيمة، تقديم الشكاوي وكذا الاطلاع على كل ما يهم المسافر عبر ركن خاص في واجهة الموقع.

أما فيما يخص إجراءات المعالجة الجمركية، أكدت المديرية العامة للجمارك "تسريع إجراءات المعالجة الجمركية، مع إيلاء الأولوية لفئة معينة من المسافرين كالعائلات، المرضى كبار السن والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، دون الإخلال بتطبيق إجراءات الرقابة المطلوبة في إطار قمع المخالفات المرتكبة خرقا للتشريع والتنظيم اللذان تكلف إدارة الجمارك قانونا بتطبيقهما".

من جهة أخرى، أكدت المديرية وضعها تحت تصرف المسافرين قنوات تواصل أخرى كالرقم الأخضر لإدارة الجمارك (10.23) والصفحات الرسمية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.