رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يزور الكيان الصهيوني ويستعد للتوجه منها إلى جدة اليوم الجمعة، بـ "القرار التاريخي" المتمثل بفتح المجال الجوي السعودي أمام "جميع الناقلات الجوية".

وقال جيك سوليفان، مستشار بايدن لشؤون الأمن القومي، في بيان له اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي "يرحب بالقرار التاريخي لقادة السعودية فتح مجالهم الجوي أمام جميع الناقلات الجوية المدنية بلا تمييز"، بما في ذلك "الرحلات الجوية من الكيان الصهيوني وإليه".

وأشار سوليفان إلى أن "هذا القرار هو نتيجة دبلوماسية الرئيس (بايدن) الحثيثة والمبدئية مع السعودية على مدى أشهر عدة، والتي تتوج بزيارته اليوم" إلى المملكة.

واعتبر أن هذا القرار "يمهد الطريق لمنطقة شرق أوسط أكثر تكاملا واستقرارا وأمانا، وهو أمر حيوي لأمن ورخاء الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، وأمن الصهاينة وازدهارهم".

وأضاف أنه "سيكون لدى الرئيس المزيد ليقوله بشأن هذا الاختراق في وقت لاحق اليوم، بينما تبدأ رحلته التاريخية مباشرة من الكيان إلى جدة بالمملكة العربية السعودية".

وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودي فجر اليوم الجمعة، فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات عبور الأجواء السعودية.

وقالت الهيئة في بيانها على "تويتر": "في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944 والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية، واستكمالا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتعزيزا للربط الجوي الدولي، تعلن الهيئة العامة للطيران المدني أنه تقرر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء".

وجاء ذلك في وقت يستقل فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، طائرة من تل أبيب إلى جدة، في أول رحلة مباشرة تعبر الأجواء السعودية قادمة من الكيان الصهيوني.