كشفت المفوضة الوطنية لترقية حقوق الطفل بالجزائر مريم شرفي اليوم الجمعة، إن هيئتها سترفع خلال هذا الشهر تقريرها السنوي المفصل عن واقع الطفولة إلى رئيس الجمهورية، ويشير مضمونه على العموم إلى إنه إيجابي، كون الجزائر رفعت التحدي لحماية الطفل بكثير من المكتسبات في ظل قانون حماية الطفل والدستور الجديد الذي جاء في صالح الأطفال.

وقالت مريم شرفي في تصريح لإذاعة سطيف الجهوية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للطفل الجزائري المصادف لـ 15 جويلية من كل عام، إن هذا اليوم يعد فرصة لتقييم ما وصلنا إليه في مجال حماية الطفولة، مؤكدة إنه وبشهادة اليونسيف فإن الجزائر حققت الكثير في هذا الميدان.

وأبرزت شرفي إن الاحتفالات بيوم الطفل هذه السنة متميزة لتزامنها مع الذكرى الستين للاستقلال بشعار "أحب وطني الجزائر"، موجهة في نفس الوقت تحية لكل أطفال الجزائر كما ان هذا اليوم يصادف تاريخ صدور قانون حماية الطفل، وبالتالي نشارك الأطفال الأعياد الخاصة بهم. مضيفة إن الاحتفالات التي احتضنتها ولاية سطيف جرت بحضور 16 مؤسسة معنية بحقوق الطفل وكل الشركاء والفاعلين والجمعيات في الميدان.

وتميزت الاحتفالات بهذا اليوم بتكريم الأطفال من مختلف الولايات الفائزين في مختلف المنافسات والمسابقات تشجيعا لهم على إبداعاتهم، مشيرة في هذا السياق إلى إن ولاية سطيف أصبحت نموذجا للتعاون والتكافل بالنسبة للطفولة المسعفة، كما إن المفوضة الوطنية لترقية حقوق الطفل بالجزائر قطعت خطوات عملاقة في مجال حقوق الطفل من خلال فرض عقوبات صارمة لكل من يهدد سلامة وصحة الأطفال.

وفي هذا السياق أشارت شرفي إلى إن عدد الإخطارات تناقصت هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، والعمل متواصل لحماية الطفولة الجزائرية. كما إن كل المتدخلين يعملون على برنامج الاستثمار في العنصر البشري لحماية الطفولة وكثير من الجمعيات تم تكوينها.