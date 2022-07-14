بعث رئيس الوزراء الصهيوني السابق بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، رسالة إلى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بعد سماح المملكة بفتح أجوائها أمام الطيران الصهيوني.

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، هنأ من خلالها الأمير محمد بن سلمان على القرار السعودي بالسماح بفتح الأجواء السعودية أمام الطيران الصهيوني.

وادعى نتنياهو أنه تم وضع أسس التطبيع مع السعودية قبل عامين، حينما سمحت المملكة تحليق الطائرات الصهيونية بالطيران المباشر من تل أبيب إلى أبو ظبي ودبي فوق أجوائها.

ولم يكتف رئيس معارضة الكيان بذلك، بل بعث رسالة تهنئة لولي العهد السعودي على سماح بلاده بطيران مباشر بين الكيان ومكة للمواطنين العرب الصهاينة.

وادعى نتنياهو أنه يخطط لاتفاق سلام كامل مع السعودية ودول عربية أخرى، من أجل إنهاء الصراع بين بلاده ومعظم العالم العربي، على حد قوله.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات العبور.

وقالت الهيئة، في بيان، إن القرار يأتي استكمالا لجهود ترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، بحسب التلفزيون السعودي.