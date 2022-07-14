يواجه المنتخب الوطني لكرة اليد، مساء اليوم، نظيره المصري في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، وذلك بقاعة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر في العاصمة المصرية القاهرة.

وتبدو مهمة أشبال المدرب رابح غربي "شبه مستحيلة" أمام صاحب الأرض والمرشح الأبرز للتتويج بالبطولة، وفي ظل الوجه الشاحب الذي ظهر به "الخضر" في الدور الأول.

ويتواجد "الفراعنة" في أحسن أحوالهم خلال السنوات الأخيرة حيث فرضوا سيطرتهم على كرة اليد الإفريقية، بل أصبح زملاء المخضرم أحمد الأحمر يقارعون أفضل المنتخبات العالمية بعد بلوغهم نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2021 ووصولهم إلى نهائي ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت مؤخرا في وهران.

في المقابل، تعاني كرة اليد الجزائرية من عدة مشاكل أدت إلى تراجع كبير في مستوى المنتخب الوطني الحائز على سبع كؤوس إفريقية.

وتعرض "الخضر" إلى إهانة كبيرة في مصر بعد الخسارة ضد غينيا في المقابلة الأولى (28-22)، قبل ضمان التأهل إلى الربع نهائي بصعوبة وبفوز غير مقنع أمام الغابون (25 ـ 23).

للتذكير، يملك المنتخب الوطني فرصة للتأهل إلى المونديال في حال الفشل في الوصول إلى المربع الذهبي، حيث يتعين على زملاء بركوس خوض مقابلتين ترتيبيتين من أجل الظفر بالمركز الخامس.