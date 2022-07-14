عاد اليوم الجمعة إلى أرض الوطن، عبر مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، أول فوج من الحجاج الجزائريين بعد أدائهم لمناسك حج موسم 1443هـ /2022م.

وحظي الفوج الأول العائد من البقاع المقدسة انطلاقا من مطار جدة الدولي بالمملكة العربية السعودية، والمكون من 429 حاج وحاجة، بكل التسهيلات اللازمة من قبل المصالح المختصة لضمان راحتهم واستقبالهم في أحسن الظروف الممكنة.

وأكد في هذا الخصوص شعباني علي مدير نشاط العمرة بالديوان الوطني للحج والعمرة والمكلف بخلية متابعة حج هذا الموسم أن "كل الإجراءات تم ضبطها لضمان أفضل استقبال لحجاجنا الميامين بعد إتمامهم لمناسك شعيرة الركن الخامس"، مشيرا إلى أن الرحلات المبرمجة لنهار اليوم ستكون أربعة (04)، ثلاثة (03) منها عبر مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة ورحلة بمطار قسنطينة الدولي.

ويبلغ اجمالي الحجاج الذين سيعودون اليوم إلى أرض الوطن عبر الرحلات المشار إليها ما يقارب 1200 حاج، على أن تتوالى رحلات عودة الحجيج إلى غاية 2 من شهر أوت المقبل، يضيف شعباني.

واعتبر ذات المسؤول أن هذا الموسم كان "ناجحا بكل المقاييس"، مؤكدا أنه تم الحرص بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية بتنظيم وتأطير رحلات الحج على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الخاصة بسلامة وأمن الحجاج بما فيها تلك الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا ( كوفيد-19).

تجدر الإشارة إلى أن حصة الجزائر من حج هذا الموسم قدرت بـ 18697 حاج وهو ما يعادل نسبة 45 بالمائة من حصتها في السنوات الأخيرة، قبل أن يتم تقليصها من قبل السلطات السعودية كما بالنسبة لبعثات باقي الدول بسبب الظروف الخاصة بجائحة كورونا (كوفيد-19).