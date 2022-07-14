توفي شخصان وأصيب آخر بجروح متعددة في حادث مرور وقع صباح اليوم الجمعة بالطريق الوطني رقم 07 في شطره العابر لإقليم ولاية معسكر.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي" إن الحادث المروري المميت ناجم عن انحراف سيارة وانقلابها في منحدر بالطريق الوطني رقم 07 في شطره الرابط بين بلدية لمناور وقرية أولاد الحاج، وبالضبط بالقرب من محطة خدمات لمناور.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخر بجروح تم إسعافه وتحويلة من قبل نجدة الحماية المدنية رفقة المتوفين إلى أقرب مؤسسة صحية.

من جهتها فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بلمناور تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث المميت.