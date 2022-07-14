أشرف وزير السياحة التونسي، محمد المعز بلحسين، ليلة الخميس إلى الجمعة، على استقبال أولى دفعات السياح الجزائريين الوافدين إلى تونس، وذلك إثر قرار فتح الحدود البرية بين البلدين بعد إغلاق دام أكثر من عامين.

وجاء في بيان لوزارة السياحة التونسية: "يؤدي وزير السياحة زيارة عمل إلى ولاية جندوبة يومي 14 و15 جويلية 2022 استهلها بزيارة تفقد لبعض وحدات الإيواء السياحي بطبرقة للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال السياح ومدى استجابتها لموجبات الأمن والسلامة".

وأضاف ذات البيان: " كما تنقل الوزير إلى المعبر الحدودي بملولة بمعية الوفد المرافق له وبحضور المديرة العامة للديوانة والمدير العام للحدود والأجانب أين اطلع على مدى جاهزية كل المتدخلين لاستئناف المعبر لنشاطه وقد كانت مناسبة لاستقبال أول الوافدين من الأشقاء الجزائريين عند الساعة الصفر".