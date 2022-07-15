كشفت وسائل إعلام مغربية عن سقوط قتيل جراء الحرائق العنيفة التي يشهدها شمال المملكة.

وحسب ما نقل موقع "هيسبريس" فقد تمت إلى غاية صباح اليوم الجمعة، السيطرة على الحريق المسجل بغابة "المبيكا" بمدينة العرائش، وتطويق الحريق الذي تعرفه غابة "الساحل المنزلة" بجماعة الساحل.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم تأمين نقل 1100 أسرة من مساكنها انطلاقا من 15 دوارا متواجدة بالقرب من أماكن الحرائق، حفاظا على سلامة السكان ودرء لكافة المخاطر.

أما فيما يخص الخسائر البشرية والمادية التي جرى إحصاؤها فقد تم العثور على جثة شخص تحمل آثار حروق متعددة، وتسجيل ارتفاع المساحة التي طالتها النيران إلى ما يناهز 900 هكتار، مع انتقال النيران إلى بعض المساكن.