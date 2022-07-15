نبهت مصالح الدرك الوطني من الاستعمال المفرط للمكيّف داخل السيارة، لان أضراره أكثر من محاسنه حيث بينت طريقة استعماله وتشغيله لتفادي الإصابة بالأمراض.

وكشفت ذات الهيئة عبر موقعها الرسمي "طريقي" عبر الفايسبوك، "في فصل الصيف، ومع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة يصبح استعمال المكيف داخل السيارة ضروريا. حيث أوصى الخبراء بضرورة تهوية المركبة قبل الانطلاق بها. وقبل تشغيل المكيف لمدة لا تقل عن دقيقتين. حتى لا تتكثف كميات البنزول العالقة في مجاري المكيف البلاستيكية الساخنة إلى السيارة".

وأضافت،" أن البنزول ليس له رائحة ولا لون، وهو أحد مكونات البنزين ويستخدم في إنتاج الأدوية والبلاستيك والمطاط الصناعي والصباغ. ويتسبب استنشاقه أمراضا خطيرة في العظام والكليتين والكبد. وممكن أن تصل حتى السرطان القاتلط.

وحسب ذات المصدر، "أن توقف السيارة في الظل ونوافذها مغلقة، يتجمع البنزول فيها بنسبة تتراوح من 400 الى 800 ملغ. وفي حالة توقفها تحت أشعة الشمس “أكثر من 16° مئوية”والنوافذ مغلقة تتجمع فيها كمية من البنزول تتراوح من 2000 الى 4000 ملغ. هذه الكمية تقارب حوالي 40 ضعف من الكمية المسموح بتنفسها عند البشر". ولهذا دعت قيادة الدرك الوطني إلى ضرورة تهوية المركبة عبر فتح النوافذ والأبواب قصد تصريف الحرارة من المركبة. ثم القيام بضبط المروحة والمكيّف على أعلى درجات التبريد وفي وضع التدوير. وبعد حوالي 03 دقائق وعند السير، التخفيض من درجة حرارة المكيف.

كما ينصح الخبراء بأن لا يزيد الفرق في درجة الحرارة بين داخل وخارج السيارة عن 08 ° مئوية. كي لا تحدث مشاكل بالدورة الدموية للسائق. كما ينبغي غلق مكيف الهواء في الوقت المناسب قبل إيقاف المركبة، مع ترك المروحة تعمل بعض الوقت. حيث يساعد هذا على منع تكثف الماء، الذي قد يؤدي بعد فترة من الوقت إلى تراكم الجراثيم.