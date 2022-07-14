تنطلق، اليوم الجمعة، بطولة العالم لألعاب القوى بمدينة أوريغون الأمريكية وتستمر إلى غاية 24 من شهر جويلية 2022.

وستكون الجزائر ممثلة بسبعة عدائين مع تسجيل غياب ياسر تريكي المختص في الوثب الثلاثي في آخر لحظة بسبب الإصابة.

برنامج المشاركة الجزائرية وفق ما كشفت الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى:

سباق 3000 متر موانع (طابتي بلال، هشام بوشيشة)

الدور الأول: 16 جويلية على الساعة 1.15 بتوقيت الجزائر.

الدور النهائي: 19 جويلية على الساعة 15.20 بتوقيت الجزائر في حالة التأهل.

سباق 110 متر حواجز ( أمين بوعناني )

الدور الأول: 16 جويلية على الساعة 19.25 بتوقيت الجزائر.

الدور النصف نهائي: 18 جويلية على الساعة 1.05 بتوقيت الجزائر في حالة التأهل.

الدور النهائي: 18 جويلية على الساعة 3.30 بتوقيت الجزائر في حالة التأهل.

سباق 800 متر (جمال سجاتي، ياسين حتحات، سليمان مولى)

الدور الأول: 21 جويلية على الساعة 1.20 بتوقيت الجزائر.

الدور النصف نهائي: 22 جويلية على الساعة 3.00 بتوقيت الجزائر في حال التأهل.

الدور النهائي: 24 جويلية على الساعة 2.10 بتوقيت الجزائر في حالة التأهل.

سباق 400 متر حواجز (عبد المالك لهولو)

الدور الأول: 16 جويلية على الساعة 19.20 بتوقيت الجزائر.

الدور النصف نهائي: 18 جويلية على الساعة 2.03 بتوقيت الجزائر في حالة التأهل.

الدور النهائي: 20 جويلية على الساعة 3.50 في حالة التأهل