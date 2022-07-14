نجح عمال محطة تحلية مياه البحر في سوق الثلاثاء بالساحل التلمساني، في إعادة تشغيل معدات المحطة المتوقفة منذ سنة 2019، بعد مغادرة الشركاء الأجانب، وبعد تحقيقات قضائية في الملف على مستوى القطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد، وحتى على مستوى التحكيم الدولي، فريق العمل الجزائري نجح في تحضير إطلاق عملية تحلية مياه البحر بكمية تصل إلى 25 ألف لتر مكعب يوميا لتصل الكمية إلى 35 ألف لتر في غضون الأيام المقبلة بعد الشروع في ضخ المياه المحلات نحو مخازن وقنوات الجزائرية للمياه، مع العلم أنه تم الاتفاق بين الشريك الأجنبي المخل بدفتر الشروط والشركة الجزائرية المختلطة للطاقة والمياه، ما بين سوناطراك وسونلغاز على أنتاج يومي يقدر بـ 200 ألف لتر مكعب من المياه المحلات، بقيمة 250 مليون دولار، في سنة 2009 تاريخ الانطلاق في العمل، ليتم التوقف النهائي للمحطة سنة 2019، وبفضل سواعد جهود الإطارات الجزائرية من مغنية ووهران وتلمسان، تم إعادة تشغيل المحطة هذا الخميس بحضور الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية، وبلوغ 35 ألف لتر مكعب يوميا سيرفع حرجا كبيرا على الجزائرية للمياه وعلى السلطات الولائية في تلمسان من أجل تدعيم القدرات من الماء الشروب، خاصة في الرواق الشرقي للولاية في دوائر بن سكران وأولاد ميمون وحتى على مستوى بعض التجمعات السكانية في ولاية سيدي بلعباس.