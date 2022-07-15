تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف شخصين وحجز 2925 قرص من المؤثرات العقلية إثر تفكيك جماعة إجرامية منظمة. وأوضح ذات المصالح، اليوم الجمعة، أن مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بوزريعة، "عالجت قضية حيازة ونقل وتخزين المؤثرات العقلية لغرض البيع والترويج وعرضها على الغير بطريقة غير مشروعة ضمن شبكة إجرامية منظمة".

وقد تمت هذه العملية --يضيف البيان-- "تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا"، حيث تمكنت خلالها ذات الفرقة من "توقيف شخصين وحجز 2925 قرصا من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي يقدر بـ 81900 دج من عائدات بيع هذه المؤثرات وهاتفين نقالين ودراجة نارية تستعمل لنقل هذه السموم".

من جهة أخرى، أوقفت شرطة أمن دائرة لحنايا بأمن ولاية تلمسان 03 أشخاص وحجزت 1455 قرص من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي يقدر 24 مليون سنتيم.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ "تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا"، وفقا لذات المصدر.