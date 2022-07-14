كشفت سفارة الجزائر بروما، اليوم الجمعة، عن افتتاح خط بحري جديد (الجزائر- نابولي- الجزائر العاصمة)، وذلك ابتداء من يوم الأحد 24 جويلية الجاري.

وأوضج بيان للسفارة، أنه "تنهي سفارة الجزائر بروما إلى علم أفراد الجالية الوطنية المقيمة بايطاليا بأنه سيتم افتتاح الخط البحري الجديد الجزائر-نابولي-الجزائر العاصمة، ابتداء من يوم الأحد 24 جويلية 2022، حيث سيكون جدول الرحلات المبرمجة من مدينة نابولي إلى الجزائر العاصمة والذي سيتم تنفيذه من قبل شركة الملاحة الوطنية".

وأضاف المصدر، أن برنامج الرحلات من نابولي إلى الجزائر العاصمة والذي سيتم تنفيذه من قبل شركة الملاحة الوطنية:

- الأحد 24 جويلية 2022

- الأربعاء 3 أوت 2022

- الأحد 14 أوت 2022

- الأحد 04 سبتمبر 2022

- الأحد 18 سبتمبر 2022