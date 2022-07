Le président de la confédération africaine de football, CAF, Patrice Motsepe, se rendra demain en Algérie, dans une courte visite de travail sur laquelle il mise beaucoup pour suivre l’évolution des travaux au sein des différents sites qui abriteront le prochain Championnat d'Afrique des nations « chan », a affirmé le site officiel de la CAF.

«Le président de le CAF Motsepe arrivera à Juba, au soudan du sud, le samedi 14 juillet 2022 à 8h00. L’après-midi, il sera à Kampala, en Ouganda. Le lendemain, vendredi 15 juillet 2022, le président de la CAF se rendra aux Seychelles. Il conclura la semaine par une visite en Algérie le samedi 16 juillet 2022. Pays qui accueille la chan TotalEnergies en janvier 2023 », a écrit le première instance de football continentale sur son site officiel.

«Les visites de travail font partie des efforts de DR Motsepe pour engager et favoriser les relations plus étroites entre les gouvernements, le monde des affaires et des dirigeants de football sur le continent, afin de développer le football en Afrique », ajoute la CAF dans son communiqué.