قال الدولي الجزائري نجم مانشستر سيتي رياض محرز، أن الفريق الوحيد الذي رأيت أني قادر على حمل قميص مجددا في المستقبل، بصراحة أنا سعيدا جدا.

وعبر محرز في تصريح له لقناة السيتي، عن سعادته الكبيرة، بعد تجديد عقدة مع الفريق إلى غاية 2025، مضيفا أنه "بصراحة لقد أمضيت وقتا جميلا سابقا".

وأضاف: "النجاح الذي تمتعنا به في المواسم الأربعة الماضية، كان لا يُنسى، وجعلنا جميعًا جائعين للتطلع لتحقيق المزيد".

وزاد: "أود أيضًا أن أشكر بيب وتيكسيكي (بيجيرستين)، والجهاز الفني، على الطريقة التي ساعدوني بها، للتطور كلاعب ودفعهم لي لمواصلة التحسن".

وختم محرز: "الآن أريد فقط أن أحاول وألعب دوري في مساعدة الفريق على النجاح الموسم المقبل وما بعده".