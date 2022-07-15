أعلنت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الجمعة، أن موعد إعلان نتائج البكالوريا، لهذا العام، غدا السبت، على الساعة الرابعة مساءا.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا سيكون عبر موقع bac.onec.dz.

كما سيتم إشهار قوائم التلاميذ الناجحين بالمؤسسات التربية مساء غد السبت، أوعبر فضاء الاولياء: tharwa.education .gov dz.

فيما يمكن للتلاميذ المتدرسين والأحرار الاضطلاع على نتائج البكالوريا عبر موقع الديوان الوطني للمسابقات والإمتحانات bac.onec.dz. أو مجانا عن طريق الهواتف النقالة للمتعاملين الـ 3 أوريدو، موبيليس وجازي عبر الرسائل النصية القصيرة بتشكيل الرمز #567*.