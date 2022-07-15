تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الثالث عشر، في قسنطينة من تفكيك شبكة دعارة مكونة من 04 أشخاص (رجلين وامرأتين) تتراوح أعمارهم ما بين 24 و37 سنة.

وحسب بيان الأمن الوطني، نقلته إذاعة قسنطينة، أن حيثيات القضية تعود إلى معلومات مفادها استغلال أحد الأشخاص منزله الكائن بنهج بوعبد الله نوار السعيد المدعو سابقا "سطوندار" (بمحاذاة جسر ملاح سليمان) لممارسة الدعارة والرذيلة من خلال جلب غرباء من كلا الجنسين.

فيما تم تكثيف الأبحاث والتحريات والتي كللت بعد الترصد لهذا المنزل بتوقيف مشتبه فيه بالقرب منه وكذا 03 أشخاص آخرين من بينهما امرأتين حاولوا الفرار عبر الباب الخلفي.

ليتم اقتيادهم إلى مقر الأمن الحضري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالموازاة مع ذلك ، تم تفتيش المسكن بموجب اذن صادر من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، أين عثر على أدوية عبارة عن حبوب منع الحمل، يضيف البيان.

بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية عن تهمة إنشاء وكر لممارسة الفسق والدعارة.