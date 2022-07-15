انتقل مساء اليوم، إلى رحمة الله زميلنا في الإذاعة الجزائرية، مدير إذاعة ميلة الجهوية، السيد عنتر بن موسى، إثر حادث مرور مميت تاركا وراءه بنتا.

وكان الزميل عنتر بن موسى صحفيا بالقسم الرياضي بالقناة الإذاعية الثانية الناطقة بالأمازيغية، ثم انتقل إلى قسم الأخبار بالقناة ذاتها، قبل أن يعين على رأس إذاعة ميلة كمدير لها منذ ما يقارب السنة.

وعلى إثر هذه الفاجعة الأليمة، يتقدم كل من وزير الاتصال، السيد محمد بوسليماني والمدير العام للإذاعة الجزائرية، السيد محمد بغالي، بأخلص التعازي لعائلة المغفور له ولكل عمال إذاعة ميلة والإذاعة الجزائرية، راجيان من المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"